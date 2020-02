Aachen - Eine hochrangig besetzte Delegation des Deutschen Fußball-Bundes hat dem DFB-Ehrenpräsidenten Egidius Braun aus Anlass seines 95. Geburtstages am Donnerstag einen Besuch abgestattet. In Brauns Haus in Aachen gratulierten unter anderem DFB-Vizepräsident Dirk Janotta, -Schatzmeister Stephan Osnabrügge und -Generalsekretär Friedrich Curtius sowie der Geschäftsführer der DFB-Stiftungen Egidius Braun und Sepp Herberger, Tobias Wrzesinski.

Braun war von 1992 bis 2001 Chef des größten Einzelsportverbandes der Welt. Vor allem mit seinem sozialpolitischen Engagement unter dem Motto "Fußball - mehr als ein 1:0" hatte Braun nachhaltig den DFB in diesem Bereich geprägt und neu aufgestellt.

