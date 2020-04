Amsterdam - Die tragische Geschichte von Ex-Profi Abdelhak Nouri ist um ein weiteres Kapitel reicher.

Am Dienstagabend gab Ajax Amsterdam bekannt, dass sie den Vertrag mit dem 22-Jährigen aufgelöst haben. Doch diese scheinbar herzlose Aktion geschah aus formalen Gründen.

Niederländische Vereine sind nach den Tarifbestimmungen verpflichtet, auslaufende Verträge von Arbeitnehmern vor dem 1. April formell zu kündigen - ansonsten werden diese stillschweigend verlängert. Nouris Vertrag datierte bis zum 1. Juli 2020.

Nouri erleidet Herzstillstand in Testspiel

Nouri galt einst als großer Hoffnungsträger von Ajax, bevor er im Juli 2017, bei einem Testspiel gegen Werder Bremen, schwere Hirnschäden erlitt. Zunächst hatte Nouri auf dem Feld einen Herzstillstand und musste reanimiert werden, bevor er im Klinikum in ein künstliches Koma versetzt wurde.

Dabei wurden die Hirnschäden bei ihm festgestellt. Die Familie hatte anschließend gegen Ajax Amsterdam schwere Vorwürfe erhoben, da die schweren Hirnschädigungen des Teenagers auch aus einer falschen Versorgung unmittelbar nach dem Unglück resultiert seien. Der Klub hatte den Behandlungsfehler mit Verspätung eingeräumt.

Fast drei Jahre im Koma

Fast drei Jahre lag Nouri im Koma, bevor er nun zumindest daraus erwacht ist. "Appie geht es gut. Also so gut, wie möglich. Er liegt nicht mehr im Koma", berichtete unlängst sein Bruder Abderrahim in einer niederländischen TV-Sendung über den Zustand seines Bruders.

Er ergänzte: "Appie ist wach, er schläft, er isst, er rülpst und er runzelt die Stirn, aber er steht nicht auf." Doch die Kommunikation mit seinem Bruder sei schwierig, berichtete Abderrahim: "Wenn er eine gute Phase hat, dann gibt es eine Art Verständigung, dann hebt er eine Augenbraue, oder es gibt ein Lächeln."

Ajax will Nouri weiter unterstützen

Dennoch beziehe die Familie den 22-Jährigen in den Alltag ein: "Wir reden mit ihm, als sei er nicht krank. Wir beziehen ihn in unsere Gespräche ein, und wir gucken zusammen Fußball."

Auch Ajax kündigte in der Vergangenheit bereits an, dass sie sich weiter um ihren Ex-Spieler kümmern werden - trotz der Vertragsauflösung.

