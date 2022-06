Köln (SID) - Der frühere Weltmeister Jürgen Kohler erwartet in der Fußball-Bundesliga nach zehn Jahren eine Wachablösung an der Spitze. Borussia Dortmund sei aufgrund seiner Transferoffensive "für mich der absolute Top-Favorit auf die Meisterschaft ? nicht der FC Bayern", schrieb der einstige BVB- und Münchner Profi (56) in seiner kicker-Kolumne. Die neue Saison "dürfte spannender werden als die abgelaufene".

Bei den Bayern sorge der Wechselwunsch von Robert Lewandowski "für Unruhe", meinte Kohler. Neuzugang Sadio Mane "ist zwar ein Stürmer mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, aber er wird kein klassischer Ersatz sein", sollte Lewandowski noch im Sommer gehen.

Außerdem sieht Kohler auf die Münchner im Abwehrzentrum "Probleme zukommen. Weder Benjamin Pavard noch Dayot Upamecano oder Lucas Hernandez sind ? bei aller Wertschätzung ? auf Strecke gut genug für einen Top-Verein wie Bayern." Dem Rekordmeister fehle "ein Allrounder, wie es Javi Martinez war".

Dortmund dagegen habe sich gut verstärkt. Er verstehe daher nicht, warum die Verantwortlichen betont haben, sie wollten Trainer Edin Terzic viel Zeit geben. "Bei diesen Investitionen hat der BVB die Chance, mindestens einen Titel zu holen und Bayerns Serie von zehn Meisterschaften in Folge zu brechen."