München/London - Der Reality-TV-Star Kim Kardashian hat einem Fußball-Team junger Mädchen die Flucht von Afghanistan über Pakistan nach London ermöglicht. Dazu charterte die noch-Frau von Kanye West eigens einen Flieger, der direkt von Pakistan nach London flog.

Die 35 Fußballerinnen und ihre Familien, insgesamt 130 Menschen, landeten nach Angaben der an der Evakuierung beteiligten "Rokit"-Stiftung am Donnerstag am Flughafen Stansted.

Flucht vor Taliban-Regime

Die jungen Spielerinnen waren nach der Machtübernahme der Terrororganisation Taliban über die Landesgrenze von Afghanistan nach Pakistan geflohen, dort erhielten sie für 30 Tage Asyl.

Nach der verpflichtenden, zehntägigen Quarantäne für die Mädchen und ihre Familien wollen sie sich in Großbritannien ein neues Leben aufbauen. Bezahlt wurde der Flug von Kardashians Firma "Skims", einer Kleidermarke.

Die Vorsitzende der "Rokit"-Stiftung, Siu-Anne Gill, sagte: "Ich bin tief bewegt vom Mut dieser Mädchen. Das hat uns inspiriert, dafür zu sorgen, dass ihre Bemühungen zu fliehen nicht umsonst gewesen sind", erklärt sie.

Hilfsangebot auch von Leeds United

Nachdem die Geschichte publik wurde, meldete sich auch Leeds United. Der Premier-League-Klub ließ durch seinen Besitzer Andrea Radrizzani verlauten: "Wir fühlen uns geehrt, unseren Teil dazu beizutragen und sind dankbar, dass die britische Regierung ihre Ausreise ins Vereinigte Königreich ermöglicht hat."

Wie genau der Klub des ehemaligen deutschen Nationalspielers Robin Koch in Zukunft behilflich sein will, ist noch nicht bekannt. Eine Aufnahme in die Jugendakademie wäre jedoch denkbar.

Die Taliban hatten angekündigt, dass das öffentliche Ausüben von Sport als Protest verstanden wird, daher flüchteten hunderte bis tausende Sportler aus dem Land.

