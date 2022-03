München - Hausdurchsuchung beim Deutschen Fußball-Bund. Am Donnerstagmorgen bestätigte die Frankfurter Staatsanwaltschaft, dass gegen einen früheren Verantwortlichen des DFB wegen des Verdachts der Untreue ermittelt wird.

Durchsucht wird in diesem Zusammenhang die DFB-Zentrale im Süden der Stadt, außerdem eine Privatwohnung des betreffenden Ex-Funktionärs sowie Geschäftsräume von fünf weiteren Firmen. An den Razzien in Hessen, Baden-Württemberg, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Bremen sind rund 70 Beamte beteiligt.

Laut Angaben der Staatsanwaltschaft soll ein früherer Verantwortlicher des Deutschen Fußball-Bundes im Namen des DFB einen Dienstleistungsvertrag mit einer Kommunikationsagentur abgeschlossen haben. Der DFB soll selbiger Agentur dafür 360.000 Euro überwiesen haben.

Verdacht der Untreue gegen Ex-DFB-Funktionär

Bei dem Kontrakt soll es sich aber um ein Scheingeschäft gehandelt haben. Sprich: Erstattungsfähige Leistungen soll es nicht gegeben haben.

Deshalb ermitteln die Behörden wegen des Verdachts der Untreue gegen den Ex-Funktionär. Ein Verantwortlicher der Agentur steht zudem wegen des Verdachts der Beihilfe zur Untreue im Fokus.

