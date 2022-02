München - Noch vor einigen Jahren galt Mustafa Kucukovic als eines der größten Stürmertalente in der Bundesliga. Inzwischen ist seine Karriere aber beendet und der Ex-Sportler muss sogar ins Gefängnis.

Der 35-Jährige wurde vom Landgericht Hamburg zu einer Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt. Grund dafür ist Drogenhandel. Neben der Gefängnisstrafe soll er auch 631.400 Euro Strafe zahlen.

Nach Informationen der "Bild" wurde Kucukovic vor rund elf Monaten verhaftet. Vor den Richtern soll er ein Teilgeständnis abgelegt haben. So soll der einstige Offensivspieler in den Niederlanden mehr als 100 Kilogramm Marihuana und Haschisch organisiert und verkauft haben.

Bundesliga-Debüt beim HSV

Der 35-Jährige wurde in Bosnien und Herzegowina geboren, kam aber bereits in seiner Kindheit nach Gelsenkirchen. Nach seiner Jugend beim FC Schalke 04 und beim VfL Bochum verschlug es ihn schließlich zum Hamburger SV. Dort feierte er 2004 als 17-Jähriger sein Debüt in der Bundesliga.

14 Spiele in der höchsten deutschen Spielklasse konnte er sammeln, nachhaltig durchsetzen konnte er sich aber nie. Nach Leihgeschäften wechselte er drei Jahre später zu den Löwen. Es folgten weitere Leihen ins europäische Ausland und schließlich die Beendigung seiner Laufbahn im Hamburger Amateurfußball.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.