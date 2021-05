Frankfurt am Main (SID) - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) veranstaltet im kommenden Jahr erneut eine Innovationsmesse. Wie die DFL am Donnerstag mitteilte, ist die Merkur Spiel-Arena am 11. und 12. Mai 2022 Schauplatz der sogenannten "SportsInnovation".

Bei der in Kooperation mit der Stadt Düsseldorf und der Messe Düsseldorf ausgerichteten Veranstaltung präsentieren Aussteller aus den Bereichen Sport, Medien und Sportstätten Zukunftstrends aus ihren Feldern.

Im Mittelpunkt der Messe sollen Fußballspiele stehen, bei denen die neuesten Technologien in der Live-Anwendung demonstriert werden. Zur ersten Ausgabe der "SportsInnovation" im Jahr 2018 kamen 47 Aussteller sowie mehr als 900 Gäste aus 21 Ländern. Die schon für 2020 geplante zweite Durchführung der Messe fiel der Coronakrise zum Opfer.