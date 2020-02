München - Mit einem 4:3-Sieg im Santiago Bernabeu schockte Real Sociedad Real Madrid und warf die "Königlichen" aus der Copa del Rey. Der Garant für den überraschenden Erfolg dürfte vielen Fans in Fußball-Deutschland noch ein Begriff sein: Alexander Isak, ehemals bei Borussia Dortmund aktiv. Der 20-Jährige erzielte zwei Tore selbst und bereitete ein weiteres vor.

Als der damals 17 Jahre alte Mittelstürmer im Januar 2017 für eine Ablöse von 8,5 Millionen aus Schweden zum BVB wechselte, klopften sich die Verantwortlichen der Schwarz-Gelben auf die Schulter. Isak galt als riesiges Talent, hinter dem halb Europa her war. Doch der 1,90-Meter-Hüne konnte sich in Deutschland nie richtig durchsetzen. Lediglich 13-mal lief Isak für die Dortmunder auf. Am Ende standen jeweils ein Tor und eine Vorlage in lediglich 280 Spielminuten zu Buche.

BVB gibt Isak nach zweieinhalb Jahren wieder ab

Der BVB gab das Stürmer-Talent im vergangenen Sommer an Real Sociedad ab - für zwei Millionen Euro weniger als sie ihn ursprünglich geholt hatten. Es schien so, als hätte der BVB nach zweieinhalb Jahren die Hoffnung, dass aus Isak ein Topspieler werden könnte einfach aufgegeben. Oder vielleicht doch nicht? Nach Informationen der "Mundo Deportivo" hat sich die Borussia nämlich eine Rückkaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro gesichert. Der Verein sollte ernsthaft in Erwägung ziehen, von dieser Gebrauch zu machen.

Denn seit der heute 20-Jährige Dortmund verlassen hat, zeigt er warum er einst als eines der begehrtesten Talente Europas gehandelt wurde. Schon bei seiner Leihe zu Willem II Tilburg in der Rückrunde 2018/19 wusste Isak zu überzeugen. In den Niederlanden kam er in 18 Spielen auf 14 Tore und sieben Vorlagen.

Isak: Patzer von ter Stegen führt zu Leistungsexplosion

In seiner Anfangszeit in Spanien musste er sich erstmal hinten anstellen. Real Sociedad spielt in der Regel nur mit einem Stürmer und der Schwede war nur die zweite Wahl hinter Willian Jose. Bis Ende November durfte Isak fast nur als Joker ran und erzielte dabei zwei Treffer. Dass der Mittelstürmer doch noch den Durchbruch schaffte, hat er auch einem Patzer des deutschen Nationaltorhüters Marc-Andre ter Stegen zu verdanken.

Beim 2:2 zwischen Real Sociedad und dem FC Barcelona ließ der Barca-Keeper eine Hereingabe direkt vor die Füße von Isak klatschen. Der nutzte den Abpraller zum Ausgleich und kam danach immer besser in Fahrt. In den nächsten zehn Pflicht-Spielen erzielte der Youngster neun Treffer und bereitete zwei weitere vor.

Isak und Haaland könnten co-existieren

In dieser Form wäre der Skandinavier auch für Dortmund eine Verstärkung - selbst, wenn Erling Haaland aktuell die Spitze im Ein-Stürmer-System von Lucien Favre besetzt. Sollte Haaland ausfallen hat, der BVB aktuell keinen echten Mittelstürmer als Ersatz parat. Marco Reus tut sich als alleinige Sturmspitze eher schwer.

Und wenn sich Isak weiter steigert, warum nicht beide Youngster zusammen aufbieten? Beide sind groß gewachsene Mittelstürmer, bringen aber auch Qualitäten mit, die sich gut ergänzen. Isak lässt sich auch gerne mal ins Mittelfeld zurückfallen und schaltet sich ins Aufbauspiel ein und könnte den physisch stärkeren Haaland in der Spitze bedienen. Der Norweger selbst hat in seiner kurzen Zeit in Dortmund auch bereits bewiesen, dass er im richtigen Moment den besser positionierten Mitspieler in Szene setzen kann.

Isak bekam in Dortmund nie die Chance, sich wirklich zu zeigen. Dass er das Talent hat, um in einer der Top-5-Ligen Europas zu bestehen stellt er aktuell unter Beweis. Zusammen mit Haaland könnte er beim BVB eines der aufregendsten Sturm-Duos des Kontinents bilden.

Julian Huter

