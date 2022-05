München – Ein bisschen Gijon-Flair in der Regionalliga Südwest: Die SV Elversberg hat es am vorletzten Spieltag beim FSV Frankfurt in der Schlussphase des Spiels sehr gemächlich angehen lassen.

Beim Stand von 1:1 unternahm der Tabellenführer keine großen Anstalten mehr, auf den Siegtreffer zu gehen, wie der FSV twitterte.

Wahnsinn: Da bei dem aktuellen Tabellenstand die ELV aufgestiegen wären und der FSV gerettet, lässt der die ELV den Ball seit 7 Minuten in den eigenen Reihen laufen. Unfassbare Szene! Das Stadion honoriert das mit Applaus! — FSV Frankfurt 1899 (@fsv_frankfurt) May 7, 2022

Elversberg hat einen Spieltag vor dem Ende drei Punkte Vorsprung auf Verfolger SSV UIm, allerdings auch das um 19 Treffer bessere Torverhältnis. Ulm verlor 1:3 bei der SG Sonnenhof Großaspach.

Bitteres Ergebnis für Großaspach

Daher sahen sich die Elversberger nicht gezwungen, in der Schlussphase noch einmal groß die Initiative zu ergreifen.

⏰82‘ Bemerkenswert: Die ELV ist stand jetzt aufgestiegen, da der SSV Ulm mit 3:0 hinten liegt. Mit dem 1:1 wäre der FSV gerettet, die ELV aufgestiegen.



Der ELV lässt den Ball seit einigen Minuten in den eigenen Reihen laufen

ohne den Weg nach vorne zu suchen. pic.twitter.com/U6p989zuEs — FSV Frankfurt 1899 (@fsv_frankfurt) May 7, 2022

Bitter für Großaspach: Auch die Frankfurter hatten nichts gegen einen gemütlich ausklingenden Kick, denn sie haben damit vor der finalen Runde drei Punkte Vorsprung auf Großaspach, und zudem das um 14 Treffer bessere Torverhältnis. Großaspach belegt den ersten Abstiegsplatz.

Zur Erklärung: 1982 spielte Deutschland bei der WM 1:0 gegen Österreich, beiden Teams half das Remis, der damalige Nicht-Angriffspakt ging als "Schande von Gijon" in die Geschichte ein. Und ein bisschen Gijon gibt es auch heute noch.

