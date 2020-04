München - Unter dem Namen "Fußball verbindet" startete die Fifa einst eine Kampagne. Dass das Spiel um das Leder Menschen zusammenbringen kann, Hoffnung und Freude wecken kann, dürfte den meisten Fußball-Fans bekannt sein. Eben diesen Effekt wollen die Gründer einer Petition erzielen.

"Unser Vorschlag ist, den Titel Atalanta zu übergeben, wegen der sportlichen Verdienste, die vor allem in den letzten zwei Jahren auf dem Feld gezeigt wurden und um die Stadt Bergamo zu ehren, als Symbol für das am Coronavirus leidende Italien", heißt es in der Petition, die erreichen will, dass Atalanta den Meistertitel der Seria A überreicht bekommt.

Bergamo zählt in der aktuellen Coronakrise zu den schlimmsten betroffenen Städte Italiens.

Atalanta steht in der Serie A auf Platz vier und hat die meisten Tore aller 20 Mannschaften erzielt, die Fortsetzung der Saison sei laut der Petition "unwahrscheinlich". In der Champions League gelang dem Team sensationell der Einzug ins Viertelfinale. Zu finden ist die Petition auf der Seite "change.org".

