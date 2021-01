Köln (SID) - Sechs Tage nach dem blamablen K.o. im spanischen Fußball-Pokal beim Drittligisten Cornella hat Atletico Madrid seine Tabellenführung in der spanischen La Liga ausgebaut. Der zehnmalige Meister setzte sich in einer Nachholpartie vom ersten Spieltag gegen Europa-League-Gewinner FC Sevilla mit 2:0 (1:0) durch. Für den sechsten Ligasieg in Folge sorgten der Argentinier Angel Correa (17.) und Saul Niguez (76.).

Nach dem 13. Saisonsieg hat die Mannschaft von Trainer Diego Simeone mit 41 Punkten vier Zähler Vorsprung vor dem Stadtrivalen und Titelverteidiger Real Madrid (37) und zudem noch zwei Spiele weniger ausgetragen. Als Dritter folgt bereits abgeschlagen der FC Barcelona mit 34 Punkten.