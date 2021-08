München - Durch die anhaltenden Streitigkeiten der spanischen La Liga und den dortigen Spitzenvereinen gab es zuletzt einen Bericht der Sportzeitung "Mundo Deportivo", wonach Real Madrid aus dem nationalen Wettbewerb aussteigen und lieber in der englischen Premier League antreten wolle.

Dies dementierte der Hauptstadt-Klub aber umgehend.

"Bezüglich der Information, die die Zeitung 'Mundo Deportivo' heute veröffentlicht hat, laut der unser Klub die Möglichkeit eines Wechsels von LaLiga in die Premier League untersuchen würde, möchte Real Madrid festhalten, dass die Information komplett falsch, absurd und unmöglich ist", heißt es in einem Statement Real Madrids.

La-Liga-Boss Tebas: "Ein Haufen Unsinn"

Auch La-Liga-Boss Javier Tebas äußerte sich zu der Berichterstattung über einen angeblichen Ausstieg Reals.

"Was für einen Haufen Unsinn wir derzeit hören", kritisierte Tebas die Berichterstattung von "Mundo Deportivo" via Twitter. Aus rechtlichen Gründen wäre es ohnehin fraglich, ob ein nicht-englischer Klub durch den Brexit überhaupt die Möglichkeit hätte, an der Premier League teilzunehmen.

El "marciano" (conocido en el mundo del fútbol), es el nuevo invitado del bar que cierra a las 5 de la mañana, y como acaba de llegar se cree todo lo que dicen a esas horas, y encima ¡lo cuenta!🤦‍♂️🤦‍♂️

Cuantas majaderías llevamos estos días. 🤣🤣🤣#DejadDeBeber#QueEmpiezaLaliga pic.twitter.com/1xV0qPWy6n — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 14, 2021

Wegen Teil-Verkauf: Neuer Ärger zwischen La Liga und Real

Der Streit zwischen La Liga und Real Madrid wurde laut Medienberichten wohl erst kürzlich um ein Kapitel erweitert, denn die "Galaktischen" fühlen sich angeblich vor den Kopf gestoßen.

Reals Verantwortliche sollen erst kurz vor dem Abschluss eines Deals zum Teil-Verkauf der Liga an die Investmentgruppe CVC davon erfahren haben. Zuvor stellte sich die La Liga bereits in Person von Boss Tebas vehement gegen die von Real-Präsident Florentino mit initiierte Super League, an der auch der spanische Dauerrivale FC Barcelona sowie Meister Atletico Madrid teilnehmen wollten. Barca und Real haben sich offiziell immer noch nicht von dem Projekt zurückgezogen.

