München - Diesen Tweet fand Marc-Andre ter Stegen alles andere als lustig.

Am Samstagabend trafen in der spanischen Liga der FC Cadiz und der FC Barcelona aufeinander. Vier Tore schenkten die Katalanen den Gastgebern ein. Den Schlusspunkt setzte in der Nachspielzeit Ousmane Dembele.

Dessen Treffer zum 4:0 bildete der übertragende Streaming-Dienst zunächst mit einem kurzen Videoclip ab - Schadenfreude über Cadiz-Keeper Jeremias Ledesma inklusive. Der Torhüter hatte bei dem Schuss des Ex-BVB-Stars nicht allzu glücklich ausgesehen.

Ter Stegen greift Streaming Dienst an

Der Kommentar des Streaming-Dienstes: "POV (Point of View, Standpunkt, Anm.d.Red.): Wenn dein bester Freund bei den Gegnern im Tor steht", hieß es in dem Tweet. Passend dazu ein sich schlapp lachendes Emoji. Für ter Stegen ein Unding.

"Unpassend und respektlos. Zum wiederholten Male! Schämt Euch", twitterte der Keeper eine deutliche Antwort.

Unpassend und respektlos. Zum wiederholten Male! Schämt Euch. — Marc ter Stegen (@mterstegen1) September 10, 2022

Die Kritik des Sportlers stieß in der Folge auf offene Ohren. Kurze Zeit später war der Tweet des Unternehmens nicht mehr online zu finden, zudem gab es eine Entschuldigung. So habe es sich um einen "unangebrachten" Post gehandelt. Außerdem seien die Verantwortlichen über die Umstände der Partie nicht im Bilde gewesen.

Medizinischer Notfall unterbricht Spiel

Während des Spiels kam es im Stadion zu einem medizinischen Notfall. Keeper Ledesma hatte sogar einen Defibrillator auf die Tribüne geworfen, damit der betroffenen Person geholfen werden konnte.

In der Folge wurde das Spiel fast eine Stunde lang unterbrochen. Glücklicherweise ging die Rettungsaktion glimpflich aus und die Partie konnte zu Ende gebracht werden.

