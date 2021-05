München/Budapest - Die Niederlande haben zum sechsten Mal das Halbfinale einer U21-EM erreicht.

Der Europameister von 2006 und 2007 bezwang Topfavorit Frankreich im ungarischen Budapest in letzter Sekunde mit 2:1 (0:1).

Niederlande dreht Partie trotz Pausenrückstand

"Oranje" ist damit möglicher Halbfinal-Gegner der deutschen Mannschaft. Das Team von DFB-Trainer Stefan Kuntz trifft am Abend auf Dänemark (ab 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf ran.de). In der Vorrunde hatten sich Deutschland und die Niederlande 1:1 getrennt.

Myron Boadu erzielte in der Nachspielzeit (90.+3) den Siegtreffer, nachdem er in der 50. Minute bereits den Ausgleich markiert hatte. Der künftige Bayern-Profi Dayot Upamecano von RB Leipzig hatte Frankreich vor der Pause (23.) in Führung gebracht.

