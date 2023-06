Die Europameisterschaft in Rumänien und Georgien ist für das DFB-Team frühzeitig beendet.

Die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo verlor am Mittwoch mit 0:2 gegen England und schied in der Gruppenphase aus.

Den einzigen Punkt holte das Team beim 1:1 gegen Israel im Auftaktspiel. Nach dem schwachen Abschneiden der A-Nationalmannschaft in Katar ist somit das nächste Debakel für den DFB perfekt.

DFB: U21-EM-Debakel? Fans singen "Oh, wie ist das schön"

Die deutschen Fans machten ihrem Ärger nach dem schwachen Auftritt der U21 in derAdjarabet Arena in Batumi in der Schlussphase Luft.

"Oh, wie ist das schön", wurde ironisch angestimmt. Wenig später waren auch "Sch**ße, sch**ße DFB"-Rufe zu hören.