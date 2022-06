München - Die Münchener Polizei hat vor dem Länderspielklassiker Deutschland gegen England (ab 20:45 Uhr im Liveticker auf ran.de) insgesamt sieben englische Fans festgenommen. Das berichtet die "BBC".

Demzufolge sollen drei der Fans den Hitlergruß gezeigt haben, zwei weitere sollen den Anweisungen der Polizei nicht Folge geleistet haben. Ein weiterer britischer Anhänger wurde demnach wegen des Entzündens eines Bengalos in Gewahrsam genommen. Der siebte hatte in der Öffentlichkeit uriniert und war daraufhin von den Polizisten verhaftet worden.

4000 englische Fans in München

Am Abend findet in der Allianz Arena das Nations-League-Spiel zwischen Deutschland und England statt. Insgesamt sollen sich rund 4000 englische Fans in der bayerischen Landeshauptstadt befinden. 3500 haben Tickets für das Spiel.

Britische Anhänger hatten zudem eine große Zahl an Tickets erworben, die zum Zugang in den Heimbereich berechtigt hätten. Da dies bereits in der Woche publik wurde, wurden viele dieser Tickets von Seiten des DFB annulliert, um Ausschreitungen zu verhindern.

