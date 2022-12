München - Lionel Messis letzter Tango bekommt ein spektakuläres Finale. Der Superstar hat Argentinien ins Endspiel der WM gezaubert, im Halbfinale gewann die Albiceleste gegen Kroatien mit 3:0 (2:0) - und Messi kann bei seiner letzten Weltmeisterschaft doch noch die Sehnsucht nach dem größten aller Titel stillen. Für sich und für eine ganze Nation. Weiterlesen ...

So könnt ihr das WM-Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

WM 2022: Wann spielt Argentinien gegen Kroatien?

Das Spiel zwischen Argentinien und Kroatien findet am Dienstag, den 13. Dezember 2022, statt. Anpfiff in Lusail ist um 20:00 Uhr.

Argentinien vs. Kroatien: Wird das WM-Spiel im Free-TV gezeigt?

Ja, das Spiel zwischen Argentinien und Kroatien wird im Free-TV zu sehen sein. Das Spiel wird in der ARD live übertragen.

Argentinien vs. Kroatien: Ist das Spiel im Pay-TV zu sehen?

Ja, mit einem kostenpflichtigen MagentaTV-Abonnement kann man das Spiel live im TV verfolgen.

Wird das Spiel von Argentinien und Kroatien bei der WM 2022 im Livestream zu sehen sein?

Das Spiel kann man im Livestream mit einem Abonnement von Magenta-TV anschauen, ebenso im kostenlosen Livestream auf sportschau.de

Kann ich das WM-Spiel von Argentinien gegen Kroatien im Liveticker verfolgen, und wo?

Ja klar! Mit unserem ran.de Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn in Lusail der Ball rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Wer pfeift Argentinien gegen Kroatien?

Mit Daniele Orsato wird ein Schiedsrichter aus Italien die Halbfinal-Begegnung zwischen Argentinien und Kroatien leiten.

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.