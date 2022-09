München - Nicht nur in Deutschland herrscht Alarmstimmung nach dem 3:3 in der Nations League gegen England, auch im Mutterland des Fußballs wächst knapp zwei Monate vor der Weltmeisterschaft in Katar die Sorge. Vor allem die wackelige Abwehr macht den Engländern zu schaffen.

Mit Innenverteidiger Harry Maguire war ein Sündenbock schnell gefunden. Der Abwehr-Chef der "Three Lions" verursachte gegen Deutschland einen Elfmeter zum zwischenzeitlichen 0:1. Seit Monaten steckt der 29-Jährige bei Manchester United und in der Nationalmannschaft in einem besorgniserregenden Formtief. Unter United-Trainer Erik ten Hag verlor der Kapitän sogar seinen Startplatz.

Vom einst hoch gelobten Star-Verteidiger, der 2019 für 87 Millionen Euro von Leicester City nach Old Trafford gewechselt war, scheint nichts mehr übrig zu sein. Dabei hatte er noch bei der EM 2021 großen Anteil am Finaleinzug der Engländer gehabt.

Carragher: Maguire ein "aufgescheuchter Hase"

Der frühere Abwehrspieler Jamie Carragher sieht in Maguire nur noch ein "aufgescheuchtes Häschen". Die Liverpool-Legende riet dem taumelnden Star, United zu verlassen und seine Karriere bei einem anderen Verein zu retten.

"Meine Frage an Maguire lautet: Hast du immer noch das gleiche Feuer in dir?", schrieb Carragher in seiner Kolumne im "Daily Telegraph". "Zu oft sieht es so aus, als laste das Gewicht der Welt auf seinen Schultern. Als sei er eher ein aufgescheuchter Hase als der gestandene Innenverteidiger, der er einmal war."

Auf Vereinsebene sei es schon zu spät, mutmaßte Carragher. Nun habe die Nationalmannschaft das Problem. "Als ich Maguire in den letzten beiden Spielen sah, tat er mir leid. Das ist kein gutes Image für einen Sportler." Mitleid brächte Maguire nicht zurück in die Erfolgsspur.

Maguire entschuldigt sich

Maguire selbst entschuldigte sich bei den Fans via Instagram für seinen Aussetzer gegen Deutschland. "Fehler sind Teil des Spiels, ich entschuldige mich dafür. Die Jungs haben sich toll gewehrt und uns mit viel Kampfgeist zurück ins Spiel gebracht. Nehmt das Positive mit und freut euch auf Katar. Die harten Zeiten werden uns stärker machen."

Carragher glaubt nicht daran. Im Gegenteil. Denn Maguire wird aller Voraussicht nach mit wenig Spielpraxis zur WM reisen, weshalb Southgate über seine Aufstellung genau nachdenken müsse. "Southgate muss einschätzen, ob Maguire mental fit für eine Weltmeisterschaft ist und alle Probleme hinter sich lassen kann. In der Vergangenheit hatte er damit zu kämpfen."

Die englischen Fans haben ihr Urteil übrigens längst gefällt. Bereits vor dem Anpfiff gegen Deutschland wurde Maguire im Wembley-Stadion gnadenlos ausgepfiffen. Keine einfache Zeit für den einstigen Hoffnungsträger.

