München - Europameister Portugal und sein Superstar Cristiano Ronaldo haben nach dem 2:2 gegen Serbien erneut kurzzeitig gewackelt. Gegen Fußballzwerg Luxemburg ging der Europameister zunächst in Rückstand, drehte die Partie jedoch zu einem 3:1-Erfolg.

Belgien betrieb nach seinem 1:1 in Tschechien durch ein deklassierendes 8:0 (4:0) gegen Belarus Wiedergutmachung nach dem 1:1 gegen Tschechien. Die Niederlande spielten sich bei ihrem 7:0 (1:0) in Gibraltar nach dem Seitenwechsel ebenfalls in einen Torrausch.

Türkei verspielt Führung gegen Lettland

Unterdessen büßten der frühere WM-Gastgeber Russland und die Türkei als nächste Mannschaften auf dem Weg nach Katar ihre weißen Westen ein. Russland verlor in der Slowakei 1:2 (0:1). Ex-Nürnberger Robert Mak sorgte für den Siegtreffer in der 74. Minute.

Die Türkei musste sich nach einem Tor des Düsseldorfer Legionärs Kenan Karaman gegen Lettland trotz 2:0- und 3:1-Führungen mit einem 3:3 (2:1) begnügen. Dadurch konnte Oranje wie Norwegen durch ein 1:0 (1:0) in Montenegro in der Gruppe G bis auf einen Punkt an die Türken heranrücken.

Kroatien nutzte Russlands Niederlage in der Gruppe H. Der Vizeweltmeister feierte gegen Malta mit 3:0 (0:0) nach Anlaufproblemen den zweiten Erfolg nacheinander und verdrängte die "Sbornaja" vom ersten Rang.

Belgien zurück an der Spitze - Haaland erneut blass

Platz eins in der Gruppe E eroberte Belgien. Mit den Dortmundern Thorgan Hazard und Thomas Meunier feierten die "Roten Teufel" ein Schützenfest und profitierten von Tschechien gleichzeitiger 0:1 (0:0)-Niederlage in Wales.

Bei Norwegens Erfolg in Montenegro stand BVB-Starstürmer Erling Haaland im Schatten von Alexander Sörloth. Der Leipziger avancierte durch sein Tor zum Matchwinner der Skandinavier. Erling Haaland blieb damit in allen drei Qualifikationsspielen Norwegens torlos.

