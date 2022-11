Von Kai Esser

München/Maskat - Es schien, als würde der Jubel über das erste Länderspieltor von Niclas Füllkrug ein wenig von den 79 schwachen Minuten getrübt werden, die die deutsche Nationalmannschaft zuvor angeboten hatte.

Dennoch konnte sich das ganze Team mit "Fülle" freuen. "Er wird wichtig sein für uns. Deshalb freut es mich umso mehr, dass er im ersten Spiel schon getroffen hat", so Kapitän Manuel Neuer bei "RTL". Ein "Gefühl in der Box" attestierte der Weltmeister dem Debütanten zudem.

Der letzte erfolgreiche DFB-Stürmer, der ein solches "Gefühl in der Box" hatte, war Miroslav Klose. Als dieser nach dem WM-Titel 2014 zurücktrat, waren die Sorgen in Deutschland ob der Nachfolge groß. Einen Namen hatte Klose selbst aber damals schon im Kopf: Niclas Füllkrug.

Erster Kontakt bei Testspiel gegen U20 des DFB

Zwar haben Klose und Füllkrug nie offiziell gegeneinander gespielt, jedoch half die deutsche U20-Auswahl bei Trainingseinheiten und Vorbereitungen rund um die WM 2014 öfter aus. "Da ist er mir erstmals aufgefallen", sagte Klose in einem Interview mit der "Bild".

"Er bringt einfach vieles mit, was einen Mittelstürmer ausmacht. Ich habe seine Entwicklung von Werder über Nürnberg bis nach Hannover verfolgt.", so der Rekordtorschütze der deutschen Nationalmannschaft, der aktuell Trainer des SCR Altach in Österreich ist. Interessant dabei: Das Interview gab Klose bereits 2018.

Im Herbst 2021 sprach Klose beim Podcast von Toni und Felix Kroos erneut über Füllkrug, da hatte er die Hoffnung beinahe schon aufgegeben. "Ich will eigentlich nicht über Nachfolger reden", so der mittlerweile 44-Jährige.

"Ich habe damals Niclas Füllkrug als einen möglichen Nachfolger genannt, da lag ich wohl ganz schön daneben." Zum Zeitpunkt der Aufnahme war Füllkrug bei Werder Bremen in der 2. Liga nur Ergänzungsspieler und wurde zwischenzeitlich sogar suspendiert.

"Das Tor hat er sich auf jeden Fall verdient", lobte auch Bundestrainer Hansi Flick den Angreifer, der die Torschützenliste der Bundesliga anführt.

"Verdient" hat sich Füllkrug damit vielleicht ja auch einen Einsatz zum WM-Auftakt gegen Japan.