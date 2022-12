Fußball-WM

Chronik: WM-Aus in Katar! Der Niedergang der Nationalelf

Mit dem Aus in der Vorrunde der Weltmeisterschaft 2022 befindet sich der DFB endgültig am Tiefpunkt. Einst als "Turniermannschaft" bekannt, schied die Nationalmannschaft nun zum bereits zweiten Mal in Folge in der WM-Vorrunde aus. Auch eine erfolgreiche EM sucht man in den letzten Jahren vergeblich. Vom WM-Titel 2014 zum Abgrund in nur acht Jahren. ran zeigt euch die Chronik des Niedergangs.