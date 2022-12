Vor dem WM-Finale am Sonntag gegen Argentinien (ab 16:00 Uhr im Liveticker) machten rund um Frankreichs Team Gerüchte die Runde, Karim Benzema könnte zurückkehren. Doch davon will weder Benzema selbst noch Coach Didier Deschamps etwas wissen. Der Stürmerstar reist wohl nicht einmal privat zum Endspiel an - trotz Einladung von höchster Stelle.