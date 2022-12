München/Doha - Lionel Messi ist zweifelsohne einer der besten Fußballer der Geschichte. Für viele sogar der Beste.

Zu seinen Stärken gehört es jedoch nicht, gegen den Ball zu arbeiten. Vor dem anstehenden Viertelfinale zwischen Argentinien und den Niederlanden (Fr. ab 20 Uhr im ran-Liveticker) sieht Elftal-Trainer Louis van Gaal genau das als große Möglichkeit für "Oranje".

Van Gaal: Messi? "Das ist unsere Chance!"

Dem Fernsehsender "NOS" sagte van Gaal: "Natürlich ist Messi ihr bester und gefährlichster Spieler. Auf der anderen Seite beteiligt er sich jedoch nicht am Spiel gegen den Ball", will der ehemalige Bayern-Coach erkannt haben. "Das ist unsere Chance." Am Freitag will er sie mit seinem Team nutzen.

Es ist die Neuauflage des Halbfinals von 2014. Die Niederlande verlor mit 2:4 nach Elfmeterschießen (0:0 nach 120 Minuten). Die Argentinier zogen ins Finale ein, in welchem sie Deutschland unterlagen (0:1)

Damals wie heute heißt der Bondscoach Louis van Gaal. "Wir haben eine Rechnung zu begleichen", meinte er. "Ich schaue nicht gern zurück. Aber ich dachte damals wirklich, wir würden gewinnen."

Das Ziel im Lager der Elftal ist klar: "Wir wollen Weltmeister werden, das habe ich schon früh gesagt", stellt van Gaal klar. Damit der Traum weiterlebt, muss gegen Argentinien gewonnen werden.

Das dürfte schwierig genug werden. Selbst wenn das Gegenpressing nicht zu Messis großen Stärken zählt.