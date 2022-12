München - Vor elf Jahren bat Julian Alvarez als junger Fan Lionel Messi um ein verwackeltes, unterbelichtetes Foto, jetzt gehen Hochglanzbilder der beiden um die Welt - und ganz Argentinien feiert sein ungleiches WM-Duo.

"Angeführt von einem magischen Messi und einem tödlichen Alvarez", schwärmte die Tageszeitung Clarin, strebe die Albiceleste im WM-Endspiel am Sonntag (16.00 Uhr MEZ/im Liveticker auf ran.de) gegen Titelverteidiger Frankreich "nach ewigem Ruhm".

WM 2022: Sogar Messi ist begeistert

Selbst der alternde Superstar, der in Katar seine biologische Uhr zurückzudrehen scheint, ist begeistert von seinem 13 Jahre jüngeren Sturmpartner. "Julian war herausragend, er ist gerannt, hat sich gegen alle in den Kampf gestürzt", lobte Messi den Doppeltorschützen im WM-Halbfinale gegen Kroatien (3:0).

Argentinische Medien bemühten gar Vergleiche mit zwei Weltmeistern: Sein Solo aus der eigenen Hälfte vorbei an drei Gegenspielern zum 2:0 erinnere an Diego Maradona 1986, wobei Wucht, Willen und Tempo die Eleganz der Fußballlegende ersetzten. Und seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor habe etwas von Mario Kempes, der die Albiceleste 1978 mit seinen Treffern zum WM-Titel schoss.

Und sogar an den Allergrößten reichte der 22-Jährige, der bei Manchester City ganz im Schatten von Erling Haaland steht, heran: Alvarez krönte sich zum jüngsten WM-Doppelpacker in einem Halbfinale oder Finale seit Pele 1958.

"Wir spielen verrückt - wie das ganze Land. Jetzt gehen wir aufs Ganze", sagte Alvarez, der nach dem Sieg gegen Kroatien plötzlich als Elfjähriger auf einem unscharfen Foto mit seinen beiden Brüdern und dem gemeinsamen Idol Messi im Internet auftauchte - 2011 am Rande der Copa America in Argentinien geschossen.

Schon damals galt der Junge aus einer Arbeiterfamilie in der Kleinstadt Calchin, 350 Kilometer von Messis Geburtsort Rosario entfernt, als großes Talent. Sogar Real Madrid wollte ihn haben, den kleinen Dribbler, den seine älteren Brüder "Aranita", die kleine Spinne, nannten, weil er mehr als zwei Beine zu haben schien. Doch neue Regularien verboten eine Verpflichtung.

Julian Alvarez: Wuchtiger, schneller Stürmer

Alvarez wechselte mit 15 zum Traditionsklub River Plate, wuchs heran zur "Arana" (Spinne), zu einem wuchtigen, schnellen Stürmer, wurde argentinischer Meister, Copa-Libertadores-Sieger, Torschützenkönig und Südamerikas Fußballer des Jahres.

Im Januar wollte ihn Ralf Rangnick für Manchester United verpflichten, doch die Klubführung winkte ab. Der Lokalrivale City schlug zu - für 21,4 Millionen Euro - und lieh ihn gleich wieder an River Plate aus.

Seit Sommer versucht er sich in der Premier League, kommt aber in Haalands Schatten nur zu Kurzeinsätzen - wie auch zu Beginn der WM. Seit er jedoch an Messis Seite gesetzt ist, schießt Argentinien mit schöner Regelmäßigkeit Tore: Neun von zwölf gehen auf das Konto des "magischen" Superstars und seines "tödlichen" Fans.