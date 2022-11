München/ar-Rayyan - Der Streit um das Verbot der "One-Love"-Binden hat sich im Spiel der deutschen Mannschaft gegen Japan fortgesetzt.

Weil Manuel Neuer das bunte Kapitänsarmband nicht tragen durfte, hat sich die gesamte Mannschaft eine Ersatz-Aktion dafür ausgedacht – und sich aus Protest beim offiziellen Team-Foto vor dem Spiel den Mund zugehalten.

Dass die Spieler auch noch mit Aufwärmshirts den Rasen betraten, die auf dem Ärmel bunte Applikationen hatten, wurde als weiteres kurzfristig geplantes Zeichen für Vielfalt und Toleranz interpretiert.

Bunte Streifen gehören zur "Game Day"-Kollektion

Das war aber gar nicht der Fall. Wie Ausrüster adidas dem "Sportbuzzer" mitteilte, gehörte das Shirt zur offiziellen "Game Day"-Kollektion. Die werden von allen Teams getragen, die von den Herzogenaurachern ausgestattet werden.

Die bunten Streifen, die übrigens optisch auch an den offiziellen Spielball von adidas angelehnt sind, haben also nichts mit dem Streit um "One Love" zu tun.

Genauso verhält es sich mit den bunten Streifen auf den Schuhen einiger deutscher Nationalspieler. Auch die waren keine Reaktion auf das Verbot der bunten Binde, sondern gehörten zur adidas-Kollektion.

Einige deutsche Nationalspieler, wie Manuel Neuer und Thomas Müller, werden mit dem Schuhwerk aus Herzogenaurach ausgestattet und trugen daher die bunten Streifen.