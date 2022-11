Von Tobias Wiltschek

München - So viel vorneweg. Es ist und bleibt die umstrittenste WM in der langen, traditionsreichen Geschichte dieses Turniers.

Die ergaunerte Gastgeber-Rolle Katars, die skandalöse Pressekonferenz von FIFA-Boss Gianni Infantino am Tag vor der Eröffnung, das unsägliche Verbot der bunten Kapitänsbinden.

All das wirft einen Schatten auf diese Spiele im Emirat, der so groß scheint, als ob alles, was den Fußball so schön macht, darunter verborgen bliebe.

So soll Fußball sein: Emotionen, Tore, Sensationen

Am dritten Tag dieser WM aber tritt genau das an die Oberfläche: pure Emotion, die komplette Ekstase auf den Rängen, zauberhafte Tore – und ein Underdog, der den großen Favoriten schlägt.

Wer sich dem Boykott in Deutschland nicht angeschlossen hat und das Spiel zwischen Argentinien und Saudi-Arabien verfolgte, hat sich bei einem merkwürdigen und doch so vertrauten Gefühl ertappt.

Ja, das ist der Fußball, den wir lieben. DAS ist das magische Ereignis WM, mit dem viele Fans ihre ersten Erinnerungen überhaupt im Leben verbinden.

Das Wembley-Tor, Uwe Seelers Hinterkopf, Maradonas Solo gegen England, Götzes Tor gegen Argentinien.

Alles WM-Momente für die Ewigkeit und jeder für sich ein Grund, sich alle vier Jahre aufs Neue auf dieses Ereignis zu freuen.

Wir sollten die Freude in vollen Zügen genießen. Denn ohne zu unken: der nächste Skandal lauert bestimmt schon an der nächsten Ecke ...