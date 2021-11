Herzlich Willkommen zur WM-Qualifikation. Am zehnten und letzten Spieltag trifft das deutsche Team auf Armenien. Anpfiff im Hanrapetakan in Jerewan ist am Sonntag, 14. November um 18:00 Uhr.

Zudem zeigen wir Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Live-Stream verfolgen könnt.

Für die Statistik Fans unter euch, die wichtigsten Statistiken und Fakten (Laufleistungen, Passgeber, Torschüsse u.v.m. im direkten Teamvergleich) beiden Mannschaften aus dem ran Datencenter.