Zweite Liga

Sandhausen - Fußball-Zweitligist SV Sandhausen plant langfristig mit seinem Trainer Uwe Koschinat. Der Verein einigte sich mit dem 48-Jährigen laut Mitteilung vom Sonntag auf eine Vertragsverlängerung um zwei Jahre bis 2022. Koschinats ursprünglicher Vertrag wäre am Saisonende ausgelaufen.

In der Vorsaison hatte Koschinat, der von Fortuna Köln gekommen war, Sandhausen am letzten Spieltag vor dem Abstieg in die 3. Liga gerettet. In der laufenden Saison spielt der SVS im Tabellenmittelfeld mit.

