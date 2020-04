Köln - Das Final-Turnier der Handball-Champions-League in Köln soll erst kurz vor dem Jahreswechsel stattfinden.

Die EHF hat am Donnerstag den 28. und 29. Dezember als Termin für das "Final4" im wichtigsten Europapokal festgesetzt. Ursprünglich hätten Halbfinale und Endspiel am 30./31. Mai steigen sollen, der erste angesetzte Nachholtermin am 22./23. August war wegen der Entwicklungen der Corona-Pandemie hinfällig geworden.

"Aus der Sicht des europäischen Vereins-Handballs gab es einen gemeinsamen Willen, das Final4 im Jahr 2020 auszutragen. Und diese Meinung wurde von den Vertretern der Klubs in einem Austausch unterstützt", sagte EHF-Präsident Michael Wiederer.

In der laufenden Saison der Champions League sind noch zwei deutsche Vertreter im Rennen. Der THW Kiel hatte sich direkt für das Viertelfinale qualifiziert, die SG Flensburg-Handewitt steht im Achtelfinale. Vor dem Final4 müssen noch 20 K.o.-Spiele ausgetragen werden, die zuletzt für den Juni geplant waren.

Die Final-Spiele um Europas Vereinskrone würden zu einem noch engeren Kalender rund um den Jahreswechsel führen: Schon am 14. Januar 2021 soll die WM in Ägypten beginnen.

