Stockholm (SID) - Spaniens Handballer haben dem Gastgeber die fest eingeplante Medaillenparty verdorben und WM-Bronze gewonnen. Der Vize-Europameister besiegte Schweden am Sonntag in Stockholm dank einer richtig starken zweiten Halbzeit mit 39:36 (18:22) und sicherte sich wie schon vor zwei Jahren in Ägypten den dritten Platz.

Bester spanischer Werfer in der Neuauflage des EM-Finales des vergangenen Jahres, das die Iberer noch verloren hatten, war Kreisläufer Adria Figueras mit neun Treffern. Für die Schweden erzielte Hampus Wanne ebenfalls neun Tore. 22.650 Zuschauer verfolgten die Partie in der Tele2-Fußballarena in Stockholm, es ist ein Bestwert für ein Handballspiel auf schwedischem Boden.

Schwedens Titelhoffnungen waren bereits im Halbfinale gegen Rekordweltmeister Frankreich (26:31) zerstoben, Spanien hatte in der Runde der letzten Vier gegen Dänemark das Nachsehen (23:26). Dänemark, Weltmeister von 2019 und 2021, und Olympiasieger Frankreich spielen am Sonntagabend den neuen Champion aus. Das deutsche Team hat das Turnier durch einen 28:24-Erfolg gegen Norwegen als Fünfter abgeschlossen.