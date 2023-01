Danzig (SID) - Titelverteidiger Dänemark hat bei der Handball-WM das Endspiel erreicht. Die Mannschaft von Trainer Nikolaj Jacobsen besiegte Vize-Europameister Spanien im Halbfinale mit 26:23 (15:10) und ist damit nur noch einen Schritt vom historischen WM-Hattrick entfernt. Nach 2019 und 2021 könnte Dänemark als erstes Land überhaupt das dritte Mal in Folge die Krone der Handballwelt erobern.

Bester dänischer Werfer am Freitagabend in Danzig war Rückraumspieler Simon Pytlick mit sechs Treffern. Finalgegner der Dänen am Sonntag (20.30 Uhr/Eurosport) in Stockholm ist Co-Gastgeber und Europameister Schweden oder Deutschland-Bezwinger und Olympiasieger Frankreich.