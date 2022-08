Der Höhenflug der Van-der-Linde-Brüder geht weiter: Sheldon van der Linde, der am Samstag mit seinem Sieg die DTM-Führung zurückerobert hat, sichert sich beim Sonntags-Qualifyings am Nürburgring bei guten Bedingungen und Sonnenschein in 1:25.945 die Pole, sein Bruder Kelvin van der Linde liegt im Abt-Audi nur 0,010 Sekunden zurück und sorgt dafür, dass das Brüderpaar aus der ersten Reihe startet (das Rennen ab 13:00 Uhr live auf ProSieben und ran.de).

Bertolotti fährt auf Rang vier - Rene Rast nur 17.

SSR-Pilot Dennis Olsen sorgt als Dritter für Porsche für ein Erfolgserlebnis, der DTM-Zweite Mirko Bortolotti wird im Grasser-Lamborghini Vierter, muss aber wegen seiner Strafe vor Vortag auf Platz neun zurück. Dafür rücken Thomas Preining im Bernhard-Porsche und sein österreichischer Landsmann Philipp Eng im Schubert-BMW auf die Plätze vier und fünf auf.

Einen Rückschlag musste Abt-Audi-Ass Rene Rast hinnehmen: Der Drittplatzierte in der Meisterschaft landete mit 0,281 Sekunden Rückstand nur auf dem 17. Platz und steht daher nach Platz neun am Vortag erneut vor einem schwierigen Tag.

Du willst die wichtigsten DTM-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.