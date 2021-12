München - Red Bull, Ferrari und AF Corse werden 2022 erneut in der DTM an den Start gehen. Das berichtet das Portal "speedweek.com".

Zuletzt gab es noch Spekulationen, ob und wie es mit der Allianz von Red Bull und Ferrari samt AF Corse nach dem viel diskutierten DTM-Saisonfinale auf dem Norisring mit dem Abschuss von Titelkandidat Liam Lawson weitergehen könnte.

Red Bull stellte DTM-Engagement wohl auf den Prüfstand - Fahrerfrage für 2022 offen

"Jetzt ist es noch zu früh, schon über 2022 zu spekulieren. Fakt ist, das Projekt war zunächst für ein Jahr geplant", sagte Red-Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko nach dem enttäuschenden Saisonabschluss am Norisring im Gespräch mit dem Portal "Motorsport-Magazin.com" zu möglichen Zukunftsplänen in der DTM.

Nun dürfte die Entscheidung gefallen sein und zwar für einen Verbleib in der DTM. "Grundsätzlich wollen wir an Bord bleiben, einige Details sind noch festzumachen", wird eine nicht namentlich genannte Quelle aus dem Red-Bull-Umfeld bei "speedweek.com" zitiert.

Dem Bericht nach soll vor allem das DTM-Finale auf dem Norisring dafür gesorgt haben, dass das Engagement Red Bulls in dieser Rennserie zuletzt noch einmal genau auf den Prüfstand gestellt wurde.

Im Hintergrund dürften diesbezüglich auch Gespräche zwischen DTM-Chef Gerhard Berger, Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz und Marko stattgefunden haben. Anscheinend mit dem Ergebnis: Red Bull bleibt der DTM mit den Partnern Ferrari und AF Corse auch 2022 erhalten.

Red Bull muss Fahrerfrage noch klären

Offen ist bei Red Bulls DTM-Plänen für 2022 hingegen noch die Frage nach den Fahrern. Der diesjährige DTM-Vizemeister Lawson soll sich im Jahr 2022 auf seinen nächsten Karriereschritt in der Formel 2 fokussieren und Alex Albon steht im kommenden Jahr bei Williams unter Vertrag und wird in der Formel 1 an den Start gehen.

Beim Saisonfinale der DTM auf dem Nürburgring war der 19-jährige Lawson als Führender der Gesamtwertung von Kelvin van der Linde durch eine Kollision bereits in der ersten Runde aus dem Rennen genommen worden und verpasste damit den DTM-Titel.

Stattdessen wurde Mercedes-AMG-Pilot Maximlian Götz DTM-Champion 2021. Götz profitierte zum Saisonabschluss wiederum von einer Mercedes-Stallorder, die ihm letztlich den Titel bescherte.

