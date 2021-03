München - Die Extreme E (live auf ProSieben MAXX und ran.de) holt eine echte Dakar-Legende: Jutta Kleinschmidt wird die neue Rennserie in beratender Funktionen unterstützen und als Joker einspringen, falls in der Debütsaison ein Team Ersatz benötigt.

Zuvor hatte die Extreme E ran racing-Experte Timo Scheider als männlichen Joker und Streckendesigner verpflichtet.

Die in Köln geborene Jutta Kleinschmidt verfügt über eine beeindruckende Karriere im Offroad-Rennsport. Ihr erster Auftritt bei der weltberühmten Rallye Dakar war 1988 in der Kategorie Motorrad, 1994 hatte sie auf vier Räder und damit die Kategorie Auto umgestellt. Drei Jahre später war sie die erste Frau, die einen Etappensieg verbuchte, und 1999 belegte sie insgesamt einen dritten Platz.



2001 schrieb Jutta Kleinschmidt ihren Namen als erste weibliche Rallye-Gewinnerin der Dakar in die Geschichtsbücher. Weitere zwei Podiumsplätze in den Jahren 2002 und 2005 festigten ihren Ruf als erfolgreichste Fahrerin der Kategorie.

"Es gibt nichts Vergleichbares"

"Es ist eine unglaublich aufregende Rolle, die all meine Erfahrung erfordert. Ich werde es auch sehr genießen, die Teams in einer Reihe von Dingen zu unterstützen. Umweltfreundliche neue Technologien sind die Zukunft des Motorsports. Ich kann es kaum erwarten, mich dieser innovativen und revolutionären neuen Elektro-Offroad-Serie anzuschließen, die auch ein wichtiges gleichgeschlechtliches Rennformat bietet, um das Beste an weiblichen Fahrertalenten zu präsentieren", sagte Kleinschmidt.

Es sei eine großartige Gelegenheit für Frauen, sich mit Männern zusammenzutun und gemeinsam mit demselben Material teilzunehmen, sagte sie: "Extreme E kombiniert zukünftige Motorsporttechnologien mit der Gleichstellung der Geschlechter. Im Motorsport gibt es bisher nichts Vergleichbares."

