München - Die erste Saison der Elektrorennserie Formel E als eine offizielle FIA-Weltmeisterschaft steht unmittelbar bevor.

Am Freitag und Samstag, 26. und 27. Februar (live), steigen auf dem Stadtkurs von Diriyya in Riad (Saudi-Arabien) die ersten beiden von derzeit acht fest terminierten Rennen im Formel-E-Kalender 2021.

Erste Nachtrennen in der Geschichte der Formel E

Ausgetragen wird der Double-Header beim Saisonauftakt im Nahen Osten nicht bei Tageslicht. Stattdessen wird sowohl am Freitag als auch am Samstag um 20:00 Uhr Ortszeit unter Flutlicht gefahren.

Der Zeitunterschied zwischen Saudi-Arabien und Mitteleuropa beträgt zwei Stunden. In MEZ umgerechnet beginnen die beiden Rennen beim E-Prix von Diriyya 2021 somit um 18:00 Uhr.

Veränderte Streckenführung im Vergleich zu den Vorjahren

Die Streckenführung des mit 21 Kurven versehenen Stadtkurses in Diriyya, einem Stadtteil von Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad, hat man im Vergleich zu 2018 (ein Rennen im Dezember) und 2019 (Double-Header im November) minimal verändert.

Konkret wurden die Kurven 9/10 - eine schnelle Bergab-Schikane - noch ein wenig flüssiger gestaltet und die Mauern zurückversetzt. Kurve 14 - die enge Rechts nach dem flüssigen ersten Teil der Strecke - wurde hingegen noch ein wenig enger gestaltet.

In den Kurven 18/19 - der Schikane am Ende der langen Gerade, auf der gestartet wird - ist dank an die Strecke herangerückter Mauern ein Abkürzen jetzt nicht mehr möglich. Zudem hat man den Ausgang der in Kurve 2 einmündenden Boxengasse leicht verändert, um diese Passage sicherer zu gestalten.

24 Piloten aus zwölf Teams treten an

Eingeschrieben für die Formel-E-Saison 2021 sind zwölf Teams mit jeweils zwei Autos. Die 24 Boliden mitsamt ihrer Piloten lassen sich unsere Fotostrecke Spotterguide: Alle Autos und Fahrer der Formel-E-WM 2021 entnehmen.

Im Fahrerfeld befinden sich vier der fünf bisherigen Formel-E-Champions: Antonio Felix da Costa (Meister 2019/20) sowie dessen Vorgänger auf dem Thron - Jean-Eric Vergne (Meister 2018/19 und 2017/18) - fahren für DS Techeetah. Lucas di Grassi (Meister 2016/17) fährt für Audi. Sebastien Buemi (Meister 2015/16) fährt für Nissan e.dams. Im Gegensatz dazu ist Nelson Piquet jun. (Meister 2014/15) ist nicht mit von der Partie.

Zeitplan E-Prix von Diriyya 2021 in Riad (alle Zeiten MEZ)

Donnerstag, 25. Februar

16:10 Uhr bis 17:10 Uhr: 1. Freies Training (live auf ran.de)

Freitag, 26. Februar

11:55 Uhr bis 12:40 Uhr: 2. Freies Training (live auf ran.de)

13:45 Uhr: Qualifying 1 (live auf ran.de)

17:30 Uhr: Rennen 1 (live auf ProSieben MAXX und ran.de)

Samstag, 27. Februar

11:40 Uhr bis 12:40 Uhr: 3. Freies Training (live auf ran.de)

13:45 Uhr: Qualifying 2 (live auf ran.de)

17:00 Uhr: Rennen 1 (live in SAT.1 und auf ran.de)

TV, Livestream und Live-Timing

In Deutschland haben die Free-TV-Sender ProSieben MAXX und SAT.1 die Rechte an der Formel-E-WM 2021. Die beiden Rennen des Double-Headers in Riad werden von ProSieben MAXX (Freitag) beziehungsweise von SAT.1 (Samstag) in voller Länge mit deutschem Kommentar übertragen.

Abgesehen davon gibt es in Deutschland, Österreich und der Schweiz einen deutschsprachigen Livestream auf ran.de. Für die Freien Trainings gibt es den offiziellen Livestream der Formel E auf den Social-Media-Kanälen der Rennserie im englischsprachigen Originalkommentar. Zudem steht auf der offiziellen Website der Formel E für alle Sessions ein Live-Timing zur Verfügung.

Daten zum Riyadh Street Circuit in Riad (Stadtteil Diriyya)

Streckentyp: Stadtkurs

Streckenlänge: 2,495 Kilometer

Kurven: 21

Streckenrekord: neues Streckenlayout nach Umbau

Alle bisherigen Sieger

2019/20: Sam Bird (Virgin) / Alexander Sims (BMW Andretti)

2018/19: Antonio Felix da Costa (BMW Andretti)

