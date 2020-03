München – Sebastian Vettels Frisur sitzt nicht so wirklich, er wirkt auch ein bisschen müde, als er in die Kamera blickt.

Was seinen Auftritt aber nur authentischer macht. In Zeiten der Coronakrise und Pandemie-Angst ist fast ganz Europa von Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverboten betroffen. Von der Sorge um die Zukunft sowieso. Wen interessiert da der Look?

Echter Seltenheitswert

Ungeschminkte Video-Schalten und ruckelig-hemdsärmelige Interviews sind da an der Tagesordnung und versprühen dabei auch fraglos einen gewissen Charme. Informativ und unterhaltend ist das natürlich trotzdem.

Bei Vettel sowieso.

Schließlich ist der Deutsche überzeugter Social-Media-Verweigerer, findet auf Twitter und Co. nur durch offizielle Clips statt. Deshalb hat der Auftritt alleine schon einen gewissen Seltenheitswert.

Denn für Ferrari und seine Fans machte er eine Ausnahme und stellte sich bei Instagram einigen Fragen. Die Ausnahme: Fragen zu seiner Zukunft.

Doch da hat angeblich "Sky Sports Italia" eine Antwort gefunden: Wie die Italiener berichten, soll Ferrari Vettel einen neuen Einjahresvertrag angeboten haben, zu reduzierten Bezügen. Sein letzter Kontrakt, der über drei Jahre ging und nach der Saison 2020 ausläuft, soll ihm rund 33 Millionen Euro pro Jahr bescheren.

Eine eher kurzfristige, eine vorsichtige Lösung. Vettel wäre Ende 2021 immerhin 34. In der Saison danach kommen dann auch die neuen Autos, die neuen Regeln, die wegen Corona um ein Jahr verschoben worden. Eine Lösung, die durchaus Sinn macht.

Vettel im Duell mit Leclerc unter Druck

Klar war eigentlich: Vettel muss 2020 liefern, muss sich im Duell mit seinem Teamrivalen Charles Leclerc nach einer schwachen Saison 2019 beweisen. Soll zeigen, dass er immer noch Anführer- und WM-Qualitäten hat.

Das hatte Teamchef Mattia Binotto vor dem Saisonstart in Australien klargestellt: "Es liegt in seinen Händen."

Leider falsch. Das Coronavirus legte kurz vor dem Auftakt die Motorsport-Welt lahm, die Formel 1 hat alle Rennen bis Mitte Juni auf unbestimmte Zeit verlegt.

Vettel: Keine Ausrufezeichen

In der Hand hat Vettel deshalb nicht viel. Denn vorerst hat er keine Chance, Ausrufezeichen zu setzen.

Wobei: Die Scuderia gab bei den Testfahrten in Barcelona ein schwächelndes Bild ab, galt hinter Mercedes und Red Bull nur als dritte Kraft.

Gut möglich, dass dem Rennstall die Pause sportlich sogar entgegenkommt. Und am Ende dann auch Vettel, der immer wieder betont, dass ihn immer noch der Gewinn des WM-Titels mit den Roten antreibt.

So oder so: Vettel muss warten, auch er ist im Moment zum Nichtstun verdammt.

Vettel: Schrauben und Muttern gegen Langeweile

Er will sich daher die Zeit als Hobby-Mechaniker vertreiben. "Es ist wahrscheinlich gut, sich mit Schrauben und Muttern und ein bisschen Restaurierungsarbeiten zu beschäftigen, damit man nicht verrückt wird", verriet Vettel.

Er hoffe, dass er bei der Arbeit an seinem alten Motorrad weiterkomme. "So wie es aussieht, haben wir ja noch etwas mehr Freizeit", sagte Vettel.

Auf die Frage eines Fans, welchen Rat er den Menschen derzeit geben würde, sagte Vettel: "Nehmt es ernst, passt auf Euch und andere Leute auf, vor allem auf Ältere, haltet Abstand und wascht Eure Hände. Nehmt es nicht auf die leichte Schulter, seid verantwortungsbewusst."

Vettel als Ingenieur? "Könnte etwas für die Zukunft sein"

Auf die Frage, ob er sich eine Ingenieurs-Laufbahn vorstellen könnte, antwortet Vettel: "Vor meiner professionellen Karriere, als ich mit der Schule fertig war, habe ich eigentlich geplant, an die Uni zu gehen und Maschinenbau zu studieren. Das fasziniert mich bis heute, zu sehen, wie genau Dinge funktionieren und zu verstehen, was in unserem Auto genau passiert."

Und vielleicht ist das ja auch eine Option für die Zeit nach der Formel 1. Vettel: "Ich habe inzwischen natürlich viele andere Interessen entwickelt, aber das könnte etwas für die Zukunft sein."

Vorerst wird er aber seinen Titel Nummer fünf jagen. Offenbar mindestens bis einschließlich 2021.

