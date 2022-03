Die Formel 1 kehrt 2023 ins US-amerikanische Spielerparadies Las Vegas zurück. Gerüchte darüber kursieren in Branchenkreisen schon lang; jetzt hat der Pay-TV-Sender 'Sky' dies in einem Beitrag als so gut wie sicher vermeldet und berichtet, dass eine offizielle Verlautbarung unmittelbar (womöglich noch heute) bevorstehen soll.

Das Besondere daran: Das Rennen soll, verrät Sky-Kommentator Sascha Roos, "an einem Samstagabend stattfinden, damit man in Nordamerika viele Zuschauer hat". Und zwar nicht an irgendeinem Samstagabend, sondern an Thanksgiving, also am 23. November.

Formel 1: Rennen in Las Vegas in Deutschland in den frühen Morgenstunden

"Relativ spät", sagt Roos, werde das Rennen starten. Also zur besten Sendezeit in den USA - und zum Formel-1-Frühstück am Sonntagmorgen in Europa, sofern sich die Informationen bewahrheiten sollten.

Auch zum Streckenverlauf sind laut Roos bereits erste Details durchgesickert: "Es wird keine schnellen, langgezogenen Kurven geben. Das gibt die Stadt gar nicht her. Es sind eher 90-Grad-Kurven, wie man das aus dem einen oder anderen Stadtrennen zum Beispiel in der IndyCar-Serie kennt."

Formel-1-Strecke in Las Vegas wohl am berühmten Strip

Angedacht sei demnach ein Streckenverlauf entlang des legendären Strip von Las Vegas, der berühmten Skyline mit blinkenden Neonlichtern auf den Hotels und Casinos im Hintergrund.

Zuletzt ist die Formel 1 von 1981 und 1982 in Las Vegas gefahren, auf dem Parkplatz des legendären Caesars Palace. Sieger damals: Alan Jones (Williams) und Michele Alboreto (Tyrrell).

