Abu Dhabi (SID) - Lewis Hamilton verdient den achten WM-Titel in der Formel 1 - zumindest wenn es nach seinen ziemlich prominenten Freunden in aller Welt geht. Vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi (14.00 Uhr MEZ/Sky) verschickte Mercedes am Sonntag ein etwa einminütiges Motivationsvideo, in dem Stars aus den verschiedensten Bereichen dem Engländer viel Glück für das entscheidende Duell mit Max Verstappen im Red Bull wünschen.

Aus der Musikbranche sprachen unter anderem Superstar Justin Bieber ("Wir lieben Dich, Lewis"), Rita Ora, Sängerin und Schauspielerin Queen Latifah und Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl persönliche Wünsche in die Kamera. Hollywood war durch Samuel L. Jackson ("Du weißt, was zu tun ist"), Robert De Niro und George Lucas ("Möge die Macht mit dir sein") vertreten.

Aus der Modewelt wünschten Vogue-Chefin Anna Wintour ("Was für ein inspirierendes Jahr von einer inspirierenden Persönlichkeit") und Model Ashley Graham alles Gute. Der frühere Dortmunder Fußball-Profi Pierre-Emerick Aubameyang und der einstige Box-Weltmeister Anthony Joshua gehörten zu den prominentesten Sportlern.

Hamilton und Verstappen gehen punktgleich ins Saisonfinale, der Niederländer hat allerdings einen doppelten Vorteil: Er startet von der Pole Position, Hamilton steht auf Position zwei. Wenn beide Piloten leer ausgehen, ist Verstappen erstmals Weltmeister, weil er in diesem Jahr mehr Rennen gewonnen hat (9:8).