Hanoi - Im Gegensatz um Großen Preis von China findet das Formel-1-Debüt in Vietnam ungeachtet der Coronavirus-Epidemie wie geplant statt. Ferrari-Star Sebastian Vettel (Heppenheim) und Co. werden am 5. April in Hanoi um WM-Punkte kämpfen, sagte Le Ngoc Chi, Chefpromoterin des dritten Saisonrennens, der Nachrichtenagentur AFP. Die Strecke in der vietnamesischen Hauptstadt liegt rund 150 Kilometer von der chinesischen Grenze entfernt.

Auch in Vietnam bestätigte Corona-Fälle

"Die Veranstaltung wird nicht abgesagt oder verschoben", sagte Chi, man beobachte die Situation aber "genau". Zuletzt hatte der Motorsportweltverband FIA das für den 19. April in China geplante Rennen auf unbestimmte Zeit verschoben. Die offizielle Gesamtzahl der an den Folgen des Coronavirus verstorbenen Menschen in Festlandchina stieg zuletzt auf 1.868, nach Angaben der chinesischen Regierung sind fast 72.500 Menschen erkrankt.

Auch in Vietnam scheint die Lage nicht gänzlich bedenkenlos zu sein. In der Vorwoche wurde die Kommune Son Loi mit 10.000 Einwohnern nahe Hanoi für 20 Tage unter Quarantäne gestellt. Insgesamt gab es im Land zuletzt 15 bestätigte Fälle der Lungenkrankheit COVID-19, die durch das Coronavirus ausgelöst wird, fünf davon in Son Loi.

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.