Nach der bitteren Titelniederlage von Lewis Hamilton beim umstrittenen Formel-1-Saisonfinale in Abu Dhabi 2021 hatte es wochenlang Rücktrittsgerüchte um den Mercedes-Piloten gegeben. Doch zurück an der Rennstrecke machte Hamilton schnell klar: An einen Rückzug aus der Formel 1 denkt er mitnichten.

Stattdessen ging er mit einer Kampfansage in die Saisonvorbereitung. "Wenn ihr denkt, dass ihr am Ende des vergangenen Jahres mein Bestes gesehen habt, dann wartet ab, was ihr dieses Jahr zu sehen bekommt", sagte der Brite in Richtung seiner Kritiker.

Nachdem ihm der achte Titel im vergangenen Jahr knapp verwehrt, scheint der siebenfache Formel-1-Weltmeister nun umso motivierter. Vor diesem Hintergrund sieht 'Sky'-Experte Damon Hill in der Enttäuschung von Abu Dhabi sogar etwas Gutes.

Verpasster Titel 2021 eine Erleichterung?

"Ich weiß natürlich nicht, was in Lewis' Kopf vorgeht", sagt der Brite, "aber ich frage mich, ob es ihn irgendwie von diesem Druck befreit hat, dass er es nicht geschafft hat."

"Ich meine, er hat einige Weltmeistertitel und mehr Rennsiege und Polepositions - und Gott weiß was noch alles - als jeder andere. Wir haben gesehen, wie Mick (Schumacher; Anm. d. R.) ihm den Helm von Michael überreicht hat, womit er gewissermaßen anerkannt hat, dass er Michaels Rekord abgelöst hat", meint Hill.

Es brauche also "keinen weiteren Beweis" für Hamiltons Klasse. "Auch wenn er die acht Titel nicht schafft, hat er eine fantastische Karriere hinter sich. Nach allen Maßstäben ist das bemerkenswert." Umso bemerkenswerter findet der Weltmeister von 1996, mit welcher Motivation und Leidenschaft Hamilton in seine 16. Formel-1-Saison geht.

Hill: "Er will den achten Titel unbedingt"

"Ich weiß nicht, was ihn motiviert... Ich habe alles gegeben, um den Titel einmal zu gewinnen. Ich hätte es wahrscheinlich noch einmal versuchen können. Aber ich weiß nicht, ob ich das Jahr für Jahr machen könnte, sieben Weltmeistertitel, acht Weltmeistertitel. Das ist ein enormer Druck, den man sich selbst auferlegt."

Und irgendwann komme ein Punkt, an dem man diesen Druck nicht mehr will, weiß Hill. "Aber ich glaube, Lewis ist immer noch hungrig. Ja, ich glaube, er will diesen achten Titel wirklich, aber er würde ihn lieber im Kampf gegen alle holen, als ihn auf dem Präsentierteller zu haben, mit einem besseren Auto als alle anderen."