Köln - Rennfahrerin Carrie Schreiner wird als erste Deutsche in der neuen F1 Academy an den Start gehen. In der Frauenrennserie unter dem Dach der Formel 1 steigt die 24-Jährige künftig für ART ins Cockpit.

Der französische Rennstall war in der Vergangenheit am Werdegang prominenter Rennfahrer beteiligt.

Formel 1 Academy: Carrie Schreiner erste Deutsche

"Ich bin stolz darauf, mich in die Liste ihrer Fahrer wie Lewis Hamilton, Sebastian Vettel oder Nico Rosberg einzureihen", sagte Schreiner: "Ich bin gespannt, was wir gemeinsam erreichen können. Ich denke, es ist ein wichtiger Schritt, dass die Formel 1 eine eigene Meisterschaft für Frauen ins Leben ruft."

Der Weltverband FIA und die Formel 1 wollen mit der F1 Academy eine Plattform bereitstellen, um Frauen auf dem Weg in die Formel 1 gezielt zu fördern.

Für Schreiner ist es eine Rückkehr ins Formel-Auto. Die Saarländerin hatte den Kartsport und die Formel 4 durchlaufen, anschließend wechselte sie in den GT-Sport und auf die Langstrecke.