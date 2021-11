München - Fernando Alonso hat sich kritisch gegenüber seinem ehemaligen Teamkollegen Lewis Hamilton geäußert. Der Spanier glaubt nicht daran, dass Hamilton das Ruder im WM-Kampf gegen Max Verstappen noch einmal herum reißen kann.

In einem Interview mit der niederländischen Zeitung "De Telegraaf" sagte der 40-Jährige: "Ob ich glaube, dass Lewis Hamilton dem Druck unterliegt? Ja, wegen Max (Verstappen, Anm. d. Red.). Zu 100 Prozent." Später legte er sogar noch nach und ergänzte: "Wenn Lewis nur gegen seinen eigenen Teamkollegen Valtteri Bottas um den Titel kämpft, ist alles gut. Jetzt fühlt er etwas Druck und bekommt Schwierigkeiten."

Nach seinem Sieg beim "Großen Preis von Mexiko" am vergangenen Wochenende geht Verstappen mit einem Vorsprung von 19 Punkten in die entscheidenden vier Rennen. Der Niederländer könnte seinen ersten Weltmeisterschaftstitel feiern und der erste "Nicht-Mercedes-Pilot" seit 2013 werden, der die Saison für sich entscheidet.

"Druck aus bestimmten Ecken"

Auch zu den beiden Zusammenstößen der Rivalen in diesem Jahr hat der Spanier ein klare Meinung: "Schauen Sie sich die beiden Zwischenfälle zwischen Max und Lewis in diesem Jahr an. Die werden meiner Meinung nach nicht gleich bewertet. Nach dem Kontakt in Silverstone griff Red Bull ein, aber ansonsten blieb es ziemlich ruhig. Nach dem Crash in Monza gab es viel mehr Gerede. Und Max bekam eine Startplatzstrafe für das nächste Rennen. Ich glaube nicht, dass das jemand verstanden hat. Aber das ist auch ein Teil des Drucks aus bestimmten Ecken."

Dass Alonso und Hamilton nicht die besten Freunde sind oder werden, wurde schon 2007 klar. Damals kam der Spanier als zweimaliger Weltmeister von Renault zu McLaren und lieferte sich über die Saison hinweg immer wieder kleinere Scharmützel mit seinem damaligen "Rookie-Teamkollegen" Lewis Hamilton. Gut möglich also, dass sich Alonso insgeheim über einen Titel von Verstappen freuen würde.

