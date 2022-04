Formel 1

VWs Formel-1-Plan mit Porsche und Audi

Der Weg in die Formel 1 für VW ist so gut wie frei. Lediglich die wirtschaftliche Prüfung steht noch aus. Ab 2026 will der Automobilhersteller mit seinen Marken Audi und Porsche in die Königsklasse einsteigen. Letztere könnten Motorenpartner bei Red Bull werden, für Audi steht sogar ein eigenes Werksteam im Raum.