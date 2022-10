München - Noch ist die Entscheidung nicht gefallen, ob Mick Schumacher auch in der kommenden Saison in der Formel 1 für den Rennstall Haas an den Start geht.

Vor dem Heim-Grand-Prix seines US-amerikanischen Teams in Austin am kommenden Wochenende steigt der Druck auf den jungen Deutschen aber praktisch täglich.

Gene Haas, Besitzer des gleichnamigen Teams, stellte am Sonntag am Rande des NASCAR-Rennens in Las Vegas eindeutige Forderungen an Schumacher.

"Wenn er bei uns bleiben will, muss er uns zeigen, dass er noch ein Punkte holen kann. Das ist es, worauf wir warten", sagte der 69-Jährige in einem Interview mit der Presse-Agentur "Associated Press".

Schumacher entscheide zwar selbst über seine Zukunft, so Haas. Doch müsse er dafür eben auch die entsprechenden Resultate erzielen.

Spekulationen über Vertragsverlängerung

Ist die Vertragsverlängerung also doch nicht beschlossene Sache? Seit der Rennstall in der vergangenen Woche für diesen Donnerstag eine Pressekonferenz vor dem US-GP angekündigt hat, machen Spekulationen die Runde, dort würde die Verlängerung des Kontrakts mit Schumacher verkündet.

Danach aber hören sich Haas' jüngste Kommentare nicht an.

"Wir wollen, dass Mick ein paar Punkte holt, und wir versuchen, ihm so viel Zeit wie möglich dafür zu geben, um zu sehen, was er tun kann", setzte der Team-Gründer seinen 23 Jahre alten Piloten unter Druck.

Außerdem stellte er klar, dass sich Schumacher in einer Konkurrenzsituation befindet. Man habe auch mit anderen Fahrern über ein Cockpit in der nächsten Saison gesprochen, betonte Haas, ohne jedoch Namen zu nennen.

Wird Hülkenberg Schumachers Nachfolger?

In den vergangenen Tagen wurde ausgerechnet Schumachers Landsmann Nico Hülkenberg immer häufiger als möglicher neuer Pilot für Haas gehandelt.

Bislang hat Schumacher nur in zwei Rennen Punkte geholt. In Silverstone und Spielberg fuhrt er in die Top Ten.

"Wenn er das nächste Rennen gewinnt, ist er dabei", sagte Haas noch über die Aussichten für Schumacher, auch in der nächsten Saison für sein Team zu fahren.

Das aber hatte er ausdrücklich als Scherz gemeint.

