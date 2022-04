München - Die bisherige Formel-1-Saison lief für Aston Martin alles andere als rund. Als einziges Team hat der Rennstall mit dem traditionsreichen Namen noch keine Punkte gesammelt, Sebastian Vettel verpasste zwei Rennen aufgrund einer Coronainfektion und beim Melbourne-GP vor zwei Wochen knallten der Deutsche und Teamkollege Lance Stroll mehrmals in die Mauer.

Nun hat der Kanadier durchblicken lassen, dass Aston Martin die Saison 2022 bereits abgeschrieben hat.

"Wir sind aktuell in der Wachstumsphase, da viele neue Mitarbeiter dazukommen. Nichts kann über Nacht passieren. Wir müssen ein Verständnis dafür bekommen, was wir dieses Jahr besser machen können, aber wir freuen uns wirklich auf die nächsten Jahre. Eigentlich geht es uns nur um die Zukunft, weshalb ich auch nur darauf schaue", so der Sohn von Teambesitzer Lawrence Stroll.

Stroll hofft auf Verbesserungen

Und weiter: "Werden wir dieses Jahr Rennen gewinnen? Nein. Werden wir um Podestplätze kämpfen? Wahrscheinlich auch nicht, aber in der Formel 1 ist es immer ein Entwicklungsrennen bis zum Saisonende."

Gänzlich aufgegeben hat Stroll die Hoffnung aber noch nicht. "Hoffentlich können wir uns in eine Position bringen, wo wir um Punkte kämpfen können. Ich denke, dass es möglich ist, wenn wir die richtigen Dinge tun und ein paar gute Ideen haben, um einige unserer Einschränkungen beheben zu können."

