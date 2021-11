München - Dass das Land Katar noch reichlich Nachholbedarf in Sachen Menschenrechte hat, ist unumstritten. Das Thema wird in sämtlichen Sportarten diskutiert, nicht nur im Motorsport.

Da nun auch die Formel 1 in dem Wüstenstaat gastiert und der Begriff "Sportswashing" immer wieder fällt, ist es umso wichtiger, dass die Aufmerksamkeit auf Themen gelenkt wird, die Katar am liebsten vermeiden würde.

Lewis Hamilton geht in dem Punkt als leuchtendes Beispiel voran. Der Mercedes-Star ist beim Training am Freitag mit einem Helm im Regenbogen-Stil auf die Strecke gefahren. Ein klares Zeichen gegen Homophobie.

Auch auf der Pressekonferenz äußerte er sich deutlich zur Situation im Land: "Wir sind uns bewusst, dass es an den Orten, die wir mit der Formel 1 besuchen, Probleme gibt", so Hamilton. "Natürlich scheint Katar in diesem Teil der Erde als eines der schlimmsten Länder zu gelten", wird er weiter deutlich.

Formel 1: Lewis Hamilton nimmt Sportler-Kollegen in die Pflicht

Wenn der Sport zu diesen Ländern kommt, sei es Pflicht, etwaige Probleme anzusprechen. Diese Orte müssten gründlich geprüft werden, Gleichbehandlung sei ein enorm wichtiges Thema.

Dabei spricht Hamilton auch seine Sport-Kollegen an: "Eine einzelne Person kann nur einen gewissen Unterschied machen. Wenn wir aber zusammen arbeiten, werden wir viel größeren Erfolg haben. Wünsche ich mir, dass mehr Sportler und Sportlerinnen über diese Themen sprechen? Ja."

Der Superstar von Mercedes schließt damit unfreiwillig den Kreis zu seinem Helm. Darauf steht die klare Botschaft: "Wir halten zusammen."

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.