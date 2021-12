Formel 1

F1: Ecclestone schießt gegen FIA: "Eine Schande"

Nach dem spektakulären WM-Finale stehen die Entscheidungen der FIA weiter in der Kritik. Ex-Geschäftsführer Bernie Ecclestone ließ nun kein gutes Haar an seinen Nachfolgern und erklärt, was mit ihm an der Spitze anders gelaufen wäre.