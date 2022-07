München/Le Castellet - Wenn Formel-1-Fahrer nach einem starken Rennen die Ziellinie überqueren, tragen sie oft das Herz auf ihrer Zunge.

Dann muss raus, was sich in den zig Runden vorher im Cockpit angestaut hat.

Dieses Gefühl hat nun auch Mick Schumacher kennenlernen dürfen. In Silverstone und Spielberg fuhr der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher in die Punkte und zelebrierte das schon im Funk mit seinem Team.

Doch was er da genau sagte und meinte, blieb den Fans bislang verborgen. Denn Schumacher sprach in Akronymen, verwendete also nur die Anfangsbuchstaben von einzelnen Wörtern. Mit "PTW" und "BIY" konnten sie nichts anfangen.

Schumacher: Das bedeuten "PTW" und BIY"

Jetzt aber hat der 23-Jährige aufgeklärt, was dahintersteckt. "In Silverstone haben wir 'Prove them wrong' (dt. "Beweise ihnen, dass sie falsch liegen") und 'Believe in yourself' (dt. "Glaube an dich") am Funk gesagt", antworte Schumacher auf eine entsprechende Frage eines "Sky"-Reporters.

"Wir hatten einen schwierigen Jahresbeginn, hatten uns dann da rausgekämpft und haben jetzt zwölf Punkte auf dem Konto", sagte Schumacher. Die beiden "großen Sätze", wie er die Funksprüche nannte, "haben dazu auch beigetragen", so der Haas-Pilot weiter.

Dass diese beiden Rennen ihm viel Auftrieb gegeben haben, beweist auch ein weiterer Satz, der ihm vor dem Frankreich-GP über die Lippen kam: "Die Aufholjagd hat gerade erst gestartet."

