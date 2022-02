München - Sebastian Vettel muss sich an einen neuen Namen gewöhnen. Sein Rennstall Aston Martin wird in der kommenden Saison als "Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team" starten.

Grund ist ein neuer Mega-Deal zwischen dem Rennstall um Eigentümer Lawrence Stroll und dem saudi-arabischen Mineralölhersteller Aramco.

Das Unternehmen wird beim Vettel-Team nicht nur als Sponsor, sondern auch als technischer Partner agieren. Aston Martin wird von Aramco also unter anderem mit Benzin und Schmierstoffen beliefert.

Langfristiger Deal zwischen Aston Martin und Aramco

Die genauen Details der Partnerschaft, zum Beispiel die Vertragslaufzeit, wurden nicht bekannt gegeben. Auch die finanziellen Rahmenbedingungen bleiben unter Verschluss. Zumindest war in der offiziellen Verkündung des Teams aber von einer "langfristigen Partnerschaft" die Rede.

Seit 2020 agiert Aramco als strategischer Partner der Königsklasse und ist einer der wichtigsten Sponsoren. Für die Partnerschaft mit dem arabischen Konzern kassierte die Formel 1 seinerzeit massive Kritik - vor allem von Menschenrechts- und Umweltschutz-NGOs.

