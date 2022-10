Suzuka - Max Verstappen ist offiziell zum neuen Weltmeister erklärt worden.

Der Niederländer im Red Bul gewann das Rennen in Suzuka vor seinem Teamkollegen Sergio Perez und Charles Leclerc (Ferrari).

Der Monegasse wurde kurz vor Schluss mit einer Fünf-Sekunden-Strafe belegt, weil er im Kampf um Platz zwei gegen Perez unerlaubter Weise eine Abkürzung genommen hatte, und fiel daher noch auf Platz drei zurück. Das reicht zur Titelverteidigung von Verstappen.

Allerdings gab es lange Verwirrung um die Entscheidung. Denn aufgrund einer langen Regen-Pause konnten nur 28 von 53 Runden und damit nicht die für eine volle Punktevergabe benötigten 75 Prozent der Runden absolviert werden.

Dennoch wurden sie von der FIA vergeben. Die kuriose Begründung: Das Rennen wurde nach der roten Flagge fortgesetzt und regulär beendet. Die absolvierte Distanz spielt in diesem Fall also keine Rolle.

Auch Red Bull von Titelentscheidung überrascht

Auch Verstappen und Red Bull hatten zunächst nicht damit gerechnet, dass der Niederländer vorzeitig Weltmeister ist. "Unsere Strategen haben gesagt, dass uns ein Punkt fehlt", sagte Motorsportchef Helmut Marko bei "Sky".

Verstappen selbst sprach nach dem Rennen von gemischten Gefühlen. "Das Jahr war unglaublich für uns. Nach der letzten Saison hätte ich mir das so nicht vorstellen können. Ich bin allen so dankbar, die zu diesem Erfolg beigetragen haben", so der nun zweimalige Weltmeister aus den Niederlanden.

Rennen wegen Regens über zwei Stunden unterbrochen

Das Rennen war wegen starken Regens zunächst nach zwei Runden abgebrochen worden.

Nach über zwei Stunden Pause erfolgte der fliegende Re-Start hinter dem Safety-Car.

Für große Empörung bei Fahrern und Fans sorgte ein Bergungsfahrzeug, dass nur wenige Sekunden nach der Unterbrechung auf der Strecke stand.

Pierre Gasly raste im strömenden Regen nur knapp an dem Fahrzeug vorbei und entging so nur haarscharf einer Katastrophe.

